Fluxo cambial total em maio até dia 22 está positivo em US$ 469 milhões, diz BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, informou nesta quinta-feira, 24, que o fluxo cambial total no País está positivo em US$ 469 milhões em maio até o dia 22. A cifra é resultado de um fluxo comercial positivo de US$ 3,906 bilhões e de um fluxo financeiro negativo de US$ 3,437 bilhões no mesmo período.

Na conta comercial, ocorreram em maio até o dia 22 importações de US$ 8,874 bilhões e exportações de US$ 12,780 bilhões.

Dentro das exportações foram US$ 2,076 bilhões de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,006 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,698 bilhões em demais operações. Dentro da conta financeira, ocorreram no período entradas de US$ 31,479 bilhões e saídas de US$ 34,917 bilhões.

Com o movimento verificado em maio, até o dia 22, a posição vendida dos bancos no mercado à vista passou de US$ 6,337 bilhões no fim de abril para US$ 6,120 bilhões.