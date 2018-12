Fluxo cambial total em dezembro até dia 21 é negativo em US$ 9,11 bilhões, diz BC

O Banco Central (BC) informou nesta quarta-feira, 26, que o fluxo cambial líquido total no País está negativo em US$ 9,115 bilhões em dezembro até o dia 21. A cifra é resultado de um fluxo comercial positivo de US$ 1,390 bilhão e de um fluxo financeiro negativo de US$ 10,505 bilhões no mesmo período.

Na conta comercial, ocorreram em dezembro até o dia 21 importações de US$ 13,305 bilhões e exportações de US$ 14,695 bilhões. Dentro das exportações foram US$ 2,231 bilhões de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,285 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,179 bilhões em demais operações.

Dentro da conta financeira, ocorreram no período entradas de US$ 48,370 bilhões e saídas de US$ 58,875 bilhões, de acordo com o Banco Central.