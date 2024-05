Fluxo cambial total em 2024, até 3 de maio, é positivo em US$ 5,768 bi, aponta BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 5,768 bilhões em 2024, até 3 de maio, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 8. Em 2023, o resultado foi positivo em US$ 11,491 bilhões.

No acumulado do ano até a semana passada, o canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 21,106 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 204,134 bilhões e retiradas no total de US$ 225,240 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2024 é positivo em US$ 26,874 bilhões, com importações de US$ 79,420 bilhões e exportações de US$ 106,294 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 11,557 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 24,003 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 70,734 bilhões em outras entradas.

Mensal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo em US$ 1,994 bilhão em abril, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em março, houve entrada líquida de US$ 1,720 bilhão.

Com a entrada em vigor da nova lei cambial, operações menores têm até o dia 5 do mês subsequente para serem informadas ao BC e, por isso, a estatística mensal final do fluxo cambial é publicada na terceira semana do mês seguinte.

Em abril, o canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 10,997 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 50,687 bilhões e vendas no total de US$ 61,684 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo preliminar do mês foi positivo em US$ 12,991 bilhão, com importações de US$ 19,971 bilhões e exportações de US$ 32,962 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,673 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 9,117 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 20,173 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,747 bilhão na semana passada, informou o Banco Central.

Entre os dias 29 de abril e 3 de maio, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 612 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 8,585 bilhões e vendas no total de US$ 9,197 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 2,359 bilhões, com importações de US$ 4,369 bilhões e exportações de US$ 6,727 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 561 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,848 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 4,318 bilhões em outras entradas.