Fluxo cambial total em 2021 até 4 de junho é positivo em US$ 10,455 bi, diz BC

O fluxo cambial total do ano de 2021 até 4 de junho foi positivo em US$ 10,455 bilhões, informou nesta quarta-feira, 9, o Banco Central. No mesmo período de 2020, o resultado havia sido negativo em US$ 9,573 bilhões.

Em 2021 até 4 de junho, a saída líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 498 milhões. Este resultado é fruto de aportes no valor de US$ 219,856 bilhões e de envios no total de US$ 220,353 bilhões. O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo acumulado ficou positivo em US$ 10,953 bilhões, com importações de US$ 87,752 bilhões e exportações de US$ 98,705 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 13,844 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 28,671 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 56,190 bilhões em outras entradas.

Maio

Depois de registrar entradas líquidas de US$ 3,990 bilhões em abril, o País fechou maio com fluxo cambial negativo de US$ 1,821 bilhão, informou o Banco Central.

No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 4,089 bilhões em maio, resultado de aportes no valor de US$ 37,613 bilhões e de retiradas no total de US$ 41,702 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 2,268 bilhões, com importações de US$ 17,328 bilhões e exportações de US$ 19,596 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,735 bilhões em ACC, US$ 5,959 bilhões em PA e US$ 10,902 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana passada (de 31 de maio a 4 de junho) ficou negativo em US$ 948 milhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro registrou no período saída líquida de US$ 696 milhões. Isso foi resultado de aportes no valor de US$ 7,969 bilhões e de envios no total de US$ 8,665 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou negativo em US$ 251 milhões no período, com importações de US$ 3,605 bilhões e exportações de US$ 3,354 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 537 milhões em ACC, US$ 870 milhões em PA e US$ 1,946 bilhão em outras entradas.