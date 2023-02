Fluxo cambial em janeiro é positivo em US$ 4,176 bi, mostra prévia do BC

Depois de encerrar dezembro com saídas líquidas de US$ 13,808 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,176 bilhões em janeiro, conforme a prévia divulgada nesta quarta-feira, 8, pelo Banco Central (BC).

Com a entrada em vigor da lei cambial, operações de até US$ 50 mil, cerca de 3% do total negociado no mercado de câmbio primário, podem ser informadas ao BC até o dia 5 do mês subsequente. Com isso, o resultado final de janeiro será informado na semana que vem.

Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões, conforme correção realizada pelo BC na semana passada.

Conforme a prévia de janeiro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 2,353 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 48,227 bilhões e retiradas no total de US$ 45,874 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo preliminar de janeiro foi positivo em US$ 1,823 bilhão, com importações de US$ 18,977 bilhões e exportações de US$ 20,800 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,222 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,673 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 14,904 bilhões em outras entradas.

Acumulado do ano

Considerando os dados prévios, no acumulado do ano, o fluxo cambial total é positivo em US$ 5,203 bilhões, com entrada de US$ 3,138 bilhões no canal financeiro e de US$ 2,064 bilhões no comercial.

Os aportes financeiros foram no valor de US$ 54,583 bilhões e as retiradas no total de US$ 51,444 bilhões. Já no comércio exterior, as importações somam US$ 21,404 bilhões e as exportações US$ 23,468 bilhões no acumulado de 2023. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,656 bilhões em ACC, US$ 4,147 bilhões em PA e US$ 16,665 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,004 bilhão na semana passada, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 435 milhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 10,291 bilhões e retiradas no total de US$ 9,856 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 569 milhões, com importações de US$ 3,884 bilhões e exportações de US$ 4,452 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 718 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 642 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 3,092 bilhões em outras entradas.