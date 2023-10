Fitch reafirma rating da França em AA-, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating da França em AA-, com perspectiva estável. Segundo a agência, a avaliação do país é apoiada por sua economia “grande, rica e diversificada”, por instituições eficazes e um histórico de estabilidade macroeconômica e financeira.

Já as finanças públicas, “em particular o nível elevado de dívida do governo”, são uma fraqueza para o rating. Segundo a Fitch, o impacto da pandemia e da crise de energia deixou a dívida pública francesa em nível “substancialmente mais alto” que em anos anteriores.

A agência projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) da França crescerá 0,8% neste ano, com avanço de apenas 1,1% em 2024 (de 1,3% projetado anteriormente). Em 2025, a expectativa é de avanço de 1,7% no PIB, com mais força do consumo privado.