Fitch reafirma rating da Alemanha em 'AAA', com perspectiva estável - O Liberal

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira, 13, o rating da Alemanha em ‘AAA’, com perspectiva estável. A agência de classificação de risco reforçou, em comunicado, que a nota reflete a economia diversificada, de alto valor agregado e instituições fortes do país. A classificação também é apoiada por um histórico de prudência fiscal e custo de financiamento governamental muito baixo.

No entanto, as perspectivas de crescimento de médio prazo são fracas, refletindo desafios antigos, como o declínio do Produto Interno Bruto (PIB) estrutural, diante do envelhecimento da população alemã.

Outro ponto negativo é a incerteza política, pois o governo de coalizão (SPD, Verdes e FDP) perdeu considerável apoio público. O quadro atrasará grandes reformas até depois da eleição de setembro de 2025 devido à diminuição do apoio e desacordos internos, pontuou a agência.

Para a Fitch, a erosão da confiança nos partidos tradicionais se reflete na crescente popularidade da extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e da recém-criada aliança Sahra Wagenknecht, de extrema esquerda.

A agência considera improvável que esses partidos sejam convidados a formar uma coalizão, apesar de seu forte apoio, o que pode complicar a formação de um governo estável no ano que vem.