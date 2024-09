Fitch reafirma rating da África do Sul em 'BB-', com perspectiva estável - O Liberal

Economia Fitch reafirma rating da África do Sul em ‘BB-‘, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira, 13, o rating da África do Sul em BB-, com perspectiva estável. A agência de classificação de risco reforçou, em comunicado, que a avaliação do país é contida por um crescimento real baixo do Produto Interno Bruto (PIB), pelo alto grau de desigualdade, além de uma elevada e crescente relação entre dívida do governo e o PIB. A Fitch também vê uma estrutura fiscal rígida, que impede a redução do déficit fiscal.

Por outro lado, os ratings são sustentados por uma estrutura de dívida favorável com vencimentos longos em moeda local, instituições sólidas e uma estrutura de política monetária confiável, observa a agência.

A Fitch projeta que o PIB sul-africano crescerá 0,9% em 2024, 1,5% em 2025 e 1,3% em 2026, uma aceleração em relação ao crescimento de 0,7% em 2023, mas abaixo das projeções médias para países com rating “BB”.

Em relação a reformas políticas, a agência vê impacto moderado sobre a avaliação do país, prevendo que o novo governo eleito continuará os projetos lançados em 2020 para modernizar indústrias locais, incluindo de eletricidade, água e transporte. “Isso contribuirá modestamente com o aumento do PIB real, mas não eleva de modo significativo o crescimento potencial, que estimamos em 1%”, aponta.

No entanto, a agência alerta que ainda existem riscos para a estabilidade política em relação a algumas áreas, como os benefícios sociais para população. A Fitch estima que, se aprovados, os projetos de lei de salários e de convênio de saúde nacional podem representar riscos de alta para os gastos públicos, enquanto um crescimento mais forte do PIB pode ampliar a receita fiscal.