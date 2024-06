Economia Fitch reafirma o rating do Estado de São Paulo em ‘BB’, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating do Estado de São Paulo em “BB”, com perspectiva estável. A agência diz que a nota é apoiada pela do Brasil, pois o governo federal é seu credor mais significativo.

Segundo a Fitch, a dívida intergovernamental de São Paulo é mais favorável, pois pode ser usada como instrumento de apoio pelo soberano em períodos de estresse.

O Estado tem uma autonomia fiscal elevada, diz a Fitch, mas possui como fraquezas um pequeno número de contribuintes e a capacidade limitada de ajustar tarifas.

A agência diz que os Estados e as cidades do Brasil têm baixa capacidade de elevar receita, em resposta a pioras econômicas.

O País tem ainda um histórico de intervenção federal em questões de taxação subnacional, destaca ela.