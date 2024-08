Economia Fitch eleva rating da cidade do Rio de Janeiro de ‘B+’ para ‘BB’

A Fitch elevou o rating da cidade do Rio de Janeiro de ‘B+’ para ‘BB’, com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, o movimento reflete a melhoria de gestão fiscal e das métricas de liquidez do município nos últimos três anos.

“O Rio relatou melhorias substanciais em contas a pagar, sem atrasos em sua folha de pagamento, alinhados com o pagamento pontual de fornecedores e prestadores de serviços”, destaca.

Segundo a Fitch, o município tem apresentado robustez média de receita, com autonomia fiscal. Além disso, o Rio de Janeiro tem mostrado caixa irrestrito maior do que os passivos de curto prazo, diz a instituição.