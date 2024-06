Fitch atribui rating ‘BB’ para emissão de títulos sustentáveis do Brasil

A emissão de títulos sustentáveis do Brasil ganhou rating “BB” pela Fitch. A nota é a mesma dos bônus soberanos do País, que têm perspectiva estável. A operação foi feita na quinta-feira, 20, e captou US$ 2 bilhões em bonds com compromissos ambientais e sociais, com vencimento em 22 de janeiro de 2032.

Os bonds foram colocados oferecendo ao investidor uma taxa de retorno de 6,375%.

O título sustentável tem cupom semestral de juros de 6,125% ao ano, cujo primeiro pagamento será realizado em 22 de janeiro de 2025.