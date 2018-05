Firjan pede adiamento por um mês no recolhimento de impostos

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou nesta quarta-feira, 30, nota em que pede adiamento por um mês no recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais e prorrogação da validade de notas fiscais para evitar multas.

De acordo com a Firjan, muitas notas fiscais estão vencidas nos caminhões retidos. Além disso, é grande a preocupação das empresas do Estado com a possibilidade de não pagamento dos salários em junho.

O colapso da produção em virtude da interrupção do fluxo de mercadorias provocou drástica redução de negócios em todos os setores.

A nota é assinada por Firjan e por outras cinco entidade: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro (Aderj), Associação de Supermercadistas do Rio de Janeiro (Asserj) e Sindicato de Bares e Restaurantes do Município do Rio de Janeiro (SindRio).