Firjan: decisão do Copom de manter a taxa básica de juros é acertada

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) desta quarta-feira, 20, de manter a taxa básica de juros em 6,50% ao ano, é “acertada”, afirma, em nota, o Sistema Firjan, que reúne as indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O Firjan afirma que, desde a última reunião do colegiado, as projeções para o PIB recuaram em torno de 1 ponto porcentual e já apontam para um crescimento abaixo de 2% em 2018. “Além disso, a inflação atual e a projetada encontram-se abaixo do centro da meta estabelecida”, diz.

O Firjan afirma que “a mudança no direcionamento da política econômica em resposta à paralisação dos caminhoneiros põe em risco a recuperação econômica ao aumentar os custos sobre o setor produtivo”. Para a associação, a agenda de reformas estruturais é “a única forma de colocar o País nos trilhos e abrir espaço para quedas adicionais da taxa de juros”.