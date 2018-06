Financiamentos de veículos novos caem 3,8% em maio ante abril, diz B3

O número de veículos zero quilômetro que foram vendidos por meio de financiamento caiu 3,8% em maio ante abril, para 167,6 mil unidades, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motos. O levantamento é feito pela B3, que compila os financiamentos aprovados pelas instituições financeiras do País.

Parte da retração é explicada pela greve dos caminhoneiros, que ocorreu na segunda quinzena de maio e afetou não só a produção de veículos, mas também a distribuição para as concessionárias.

A demora na entrega atrapalhou as vendas. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 25 mil unidades (sem considerar motos) deixaram de ser emplacadas no mês passado.

Em relação a maio do ano passado, as vendas financiadas conseguiram apresentar expansão de 4,7%, apesar da paralisação. De qualquer forma, o prazo para financiamento cresceu. Em maio, os contratos aprovados pelos bancos ofereciam, em média, 38,8 meses para quitar a compra de um veículo zero quilômetro. Em abril, a média foi de 35,5 meses.

No segmento de usados, as variações foram mais tímidas. As vendas financiadas em maio somaram 282,6 mil unidades, queda de 1,4% em relação a abril, mas alta de 0,2% sobre o resultado de maio do ano passado.