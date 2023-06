Finanças para casais: veja dicas de consultora

Para garantir alinhamento, é importante o casal discutir e estabelecer metas - Foto: Adobe Stock

A falta de organização financeira está entre as principais causas de discussões entre casais. No Brasil, 57% dos divórcios realizados na última década foram motivados por problemas financeiros, segundo levantamento do IBGE em 2018, e outras pesquisas mais recentes apontam para a mesma direção.

Um estudo realizado pelo Serviços de Proteção ao Crédito (SPC), em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mostrou que 46% dos casais brasileiros brigam por causa de dinheiro.

Segundo a consultora financeira especializada em finanças pessoais Raquel Benatti, os dados confirmam o que para muitos está entre as causas de separações. “Tem um ditado que me vem à mente quando falo nesse assunto, ‘quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela’. Para algumas pessoas, o dinheiro é motivo de divórcio, porque um dos parceiros visa a segurança financeira mais que o outro”, reflete a especialista.

A consultora orienta que o casal estabeleça uma comunicação aberta e regular sobre as finanças, crie um plano conjunto, busque orientação profissional quando necessário e desenvolva habilidades de negociação para encontrar soluções que atendam às necessidades e metas de ambos.

“Estatísticas mostram que a definição de metas financeiras em conjunto é crucial para o sucesso financeiro e a estabilidade do relacionamento. Segundo uma pesquisa do American Psychological Association, casais que compartilham metas financeiras têm maior probabilidade de relatar satisfação com o relacionamento”, comenta Raquel.

Para garantir alinhamento, é importante discutir e estabelecer metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Também é essencial revisar e ajustar essas metas regularmente para acompanhar mudanças nas circunstâncias financeiras e pessoais.

Evitar conflitos e tomar decisões financeiras de forma colaborativa dentro do relacionamento demanda um ambiente de comunicação aberta, prática da escuta ativa, estabelecer compromissos e dividir responsabilidades financeiras equitativamente.

Além do compartilhamento de contas bancárias, outras práticas são recomendadas para garantir uma gestão financeira saudável e equilibrada para casais. Raquel diz que, quando os dois parceiros possuem renda, o primeiro passo para pensar em uma divisão justa seria descobrir a renda conjunta e o percentual que cada um gera.

Por exemplo, se uma das pessoas recebe R$ 3.000 por mês enquanto a outra recebe R$ 7.000, a renda conjunta do casal é de R$ 10.000 mensais. Aquela com o salário maior é responsável por 70% da renda enquanto a outra é responsável por 30%. “Neste caso, a divisão de despesa mais justa seria de forma proporcional à renda”, afirma a consultora financeira.

Ela sugere que se a despesa total mensal for de R$ 7.000, quem ganha R$ 3.000 deveria contribuir com R$ 2.100 (30%) e quem ganha R$ 7.000, contribuiria R$ 4.900 (70%). Forma mais simples, porém não existe regra, é somar rendas, entender contas fixas e variáveis do casal e determinar quanto irão investir todo mês sem esperar sobras.

A consultora recomenda estabelecer um orçamento familiar, criar uma reserva de emergência, evitar dívidas excessivas, planejar e discutir grandes despesas com antecedência, e buscar aconselhamento financeiro quando necessário.