Economia Fim do choque de inflação nos EUA abre caminho para cortes de juros do Fed, avalia IIF

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) avalia que o choque de inflação nos Estados Unidos já acabou, o que abre espaço para que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) corte juros em ritmo mais rápido do que o precificado pelo mercado. “No mínimo, achamos que é hora de o Fed encerrar seu ciclo de alta”, afirma, em relatório.

A instituição reconhece que sempre teve uma visão benigna sobre as dinâmicas inflacionárias americanas, mesmo quando as incertezas alcançaram os níveis máximas no ano passado.

Segundo o IIF, o avanço do núcleo de inflação no início deste ano refletiu movimentos pontuais de reorganização de preços. “Os dados subsequentes da inflação confirmaram isso, o que significa que o ritmo subjacente da inflação é mais lento do que o Fed antecipa”, analisa.