Fim de subsídio desperta crítica entre aliados

O plano do governo de cortar os subsídios ao crédito agrícola enfrenta resistências até entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja) e deputado estadual eleito pelo PSL paulista, Frederico DÁvila discorda da forma como o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil prometem desmontar as subvenções. “Não adianta cortar subsídios com a promessa de fortalecer o seguro agrícola sem oferecer algo efetivo substituir o modelo atual. Não é coisa que se faça do dia para a noite.”

No Plano Safra de 2018/2019, a taxa de juro cobrada no Pronamp – um dos principais programas, que atende produtores com renda bruta anual de até R$ 2 milhões – é de 6% ao ano. O porcentual está abaixo da Selic, hoje em 6,5%. “A taxa média de retorno da atividade agrícola varia de 8% a 12%. Não dá para pegar crédito a juro de mercado de 9% ou 10%. Na Europa o juro agrícola é zero e, nos EUA, não passa de 2%”, aponta DÁvila. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.