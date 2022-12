Fiesp e novo governo paulista vão criar Conselho de Desenvolvimento da Indústria

A gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) acertaram a criação do Conselho de Desenvolvimento da Indústria, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Sugestão do presidente da instituição, Josué Gomes da Silva, o conselho será integrado por representantes dos sindicatos industriais paulistas e membros da administração estadual.

“Ao aceitar a proposta da Fiesp, o governador Tarcísio mostra a importância que a sua gestão dará à indústria”, diz Josué. “O governador está convencido de que a melhor forma de fazer São Paulo crescer a taxas elevadas é acelerar o crescimento da Indústria de Transformação no Estado”, continua, em nota.

Segundo a instituição, o foco do conselho será “propor maneiras de impulsionar a expansão produtiva e tecnológica da indústria paulista, além de viabilizar a instalação de novas empresas em vários segmentos”. A ideia é que o conselho também discuta as prioridades de descarbonização e de sustentabilidade. “A modelagem e os detalhes do funcionamento do Conselho da Indústria ainda serão definidos”, destaca.

A criação do Conselho foi anunciada na última terça-feira, 6, após a última reunião de diretoria do ano da Fiesp, que contou com a presença do coordenador da Transição estadual, Guilherme Afif Domingos (PSD), e o futuro Secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD),

“É uma excelente iniciativa que tem todo o apoio do governo eleito”, afirmou Afif aos membros da diretoria da entidade.