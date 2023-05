Fiesp anuncia presença de Lula em evento do Dia da Indústria na quinta-feira, 25

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) anunciou que a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi confirmada no evento que vai celebrar, na próxima quinta-feira, 25 de maio, o Dia da Indústria. Está previsto o lançamento, na data, das primeiras medidas de política industrial do governo.

O pacote deve incluir medidas de resgate do carro popular para estimular a indústria automotiva, que vem parando a produção em virtude das vendas abaixo do esperado.

Conforme programação da Fiesp, além de Lula e do presidente da entidade, Josué Gomes da Silva, vão participar da cerimônia de abertura, marcada para as 9 horas, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é e ministro do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

Ao longo do dia, haverá na sede da Fiesp debates, com a participação de especialistas internacionais, sobre temas como a nova política industrial, reforma tributária, desindustrialização, reorganização das cadeias produtivas globais, financiamento da indústria e fortalecimento das pequenas e médias empresas.

O encerramento, às 17 horas, será feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos).