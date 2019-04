Ferrofrente pede que STF reconsidere pedido de anulação do leilão da Norte-Sul

A Frente Nacional pela Volta das Ferrovias (Ferrofrente) solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Roberto Barroso que reconsidere a decisão sobre o pedido de liminar que suspenderia o leilão do tramo central da Ferrovia Norte-Sul, ocorrido na sexta-feira, 28. Barroso aguarda mais informações das autoridades para decidir se suspende ou não a homologação e adjudicação do certame.

Em nota, a entidade reitera os argumentos apresentados na petição inicial, requerendo ao menos a concessão de tutela de urgência para que se proíbam “os atos de homologação do resultado do certame e eventual adjudicação”.

Segundo a Ferrofrente, nenhum grupo econômico se interessou pelo leilão além da Rumo e VLI Logística porque o trecho licitado não possui saída para o mar sem que haja a burocracia e o impasse de exercer o direito de passagem nos ramais complementares, que são controlados pelas duas empresas.