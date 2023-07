Economia Feijão e óleo de soja ajudam a puxar queda do preço de alimentos no IPCA-15 de julho, diz IBGE

A queda de 0,40% nos preços de alimentos e bebidas em julho, que contribuiu para a deflação maior que a esperada no IPCA-15 do mês, foi puxada pela redução nos preços da alimentação em domicílio (0,72%) e, em particular, de alguns produtos amplamente consumidos pelos brasileiros.

No topo da lista está o feijão-carioca, com queda de 10,20% nos preços em julho ante junho, seguido por óleo de soja (-6,14%), leite longa vida (-2,50%) e carnes (-2,42%). A batata-inglesa e o alho fizeram um contraponto, com aumentos de 10,25% e de 3,74% nos preços, respectivamente.

O custo da alimentação fora do domicílio acelerou o ritmo de alta a 0,46% em julho, após encarecer 0,29% em junho, em virtude da alta mais intensa do lanche (0,34% em junho para 1,02% em julho), afirma o IBGE. O custo da refeição subiu com menos intensidade neste mês, em 0,17%, do que no mês passado (0,28%).