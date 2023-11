Fed vê setor bancário sólido, mas monitora potencial deterioração de crédito

O Federal Reserve (Fed) vê o sistema bancário dos Estados Unidos “sólido no geral”, ainda que algumas instituições tenham apresentado registrado queda no valor de ativos de renda fixa em meio à escalada de juros. O diagnóstico aparece em relatório semianual sobre regulação e supervisão, divulgado nesta quinta-feira, 9.

A autoridade monetária afirma monitorar potencial deterioração de crédito, em particular no setor imobiliário comercial. Segundo o documento, a inadimplência de empréstimos tem crescido em alguns segmentos, mas segue baixa no geral.

“Os riscos de liquidez e de taxa de juro também permanecem elevados para alguns bancos, parcialmente atribuído ao aumento dos custos de financiamento e à perda de valor justo em títulos de investimento”, afirma o Fed, que acrescenta que as saídas de depósitos associadas aos estresses bancários em março já arrefeceram.

O Fed ressalta ainda que os bancos apresentam nível de capital acima do exigido pela regulação. De qualquer forma, o banco central trabalha em uma série de reformas para ampliar a supervisão do setor, como forma de evitar a repetição dos eventos de março.