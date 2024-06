Fed vê bancos ‘bem posicionados’, mas teste de estresse indica perdas maiores que em 2023

Os maiores bancos dos Estados Unidos estão “bem posicionados” para enfrentar um cenário hipotético de recessão severa e manter os níveis de capital acima das exigências regulatórias, segundo o teste de estresse anual conduzido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e divulgado nesta quarta-feira.

Ainda assim, as instituições financeiras testadas exibiram perdas maiores que no exercício do ano passado. “Embora a severidade do teste de estresse deste ano seja semelhante à do ano passado, o teste resultou em perdas maiores porque os balanços dos bancos estão um pouco mais arriscados e as despesas estão mais altas”, afirmou o vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr.

O banco central norte-americano testou 31 bancos em um hipotético quadro de recessão, que pressupõe uma taxa de desemprego ao pico de 10% e tombo de 40% nos preços do mercado imobiliário comercial. Na dinâmica, todas as instituições conseguiram se manter com capital acima das exigências regulatórias e absorveria perdas de US$ 685 bilhões.

A relação Common Equity Tier 1 (CET1) – uma métrica de capital – teria queda de 2,8 pontos porcentuais, de 12,7% para 9,9%.

“Embora essa seja uma perda maior que a do ano passado, está dentro da faixa de testes de estresse recentes”, diz o Fed.