Fed troca avaliação sobre ganhos de empregos de ‘permaneceram fortes’ para ‘moderaram’

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) fez alterações nos dois primeiros parágrafos do comunicado sobre a decisão de política monetária desta quarta-feira, 31, em comparação com a nota do encontro anterior, de junho.

Logo no começo, o Fed alterou a avaliação sobre os ganhos recentes de emprego nos Estados Unidos de “permaneceram fortes” para “moderaram”.

A instituição também destacou que a taxa de desemprego “subiu, mas permanece baixa”.

A autoridade monetária manteve a visão de que a inflação permanece alta nos país, mas incluiu uma ponderação de que está “de alguma forma” elevada.

Também acrescentou que está “atento” aos riscos para “os dois lados do mandato duplo”, não apenas o de estabilidade de preços.