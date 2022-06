Economia Fed reforça compromisso com preços estáveis, em relatório a Congresso dos EUA

Em relatório semianual endereçado ao Congresso dos Estados Unidos, divulgado nesta sexta-feira, 17, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reconheceu que a inflação no país segue muito elevada e reforçou compromisso “incondicional” em restaurar a estabilidade de preços.

Após acelerar o aperto monetário e subir juros em 75 pontos-base na última quarta-feira, o Fed reiterou nesta sexta que novos aumentos poderão ser apropriados.

Segundo a instituição, as métricas de expectativas inflacionárias no curto prazo subiram, enquanto as de mais longo prazo avançaram em ritmo menos acentuado.

“O Comitê Federal de Mercado Aberto está perfeitamente ciente de que a inflação elevada impõe dificuldades significativas, especialmente naqueles menos capazes de lidar com custos mais altos de itens essenciais”, ressalta o documento.

O Fed acrescenta que a demanda por trabalhadores tem superado a oferta, o que provoca desequilíbrios no mercado de trabalho e aumento “robusto” dos salários. A autoridade monetária prevê ainda que, após contração nos três primeiros meses do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos deve crescer “moderadamente” no segundo trimestre.