Economia Fed: Proposta para alta no capital de bancos começaria a valer em 2025, com mudança gradual

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) publica documentos nesta quinta-feira, 27, nos quais detalha a proposta para elevar níveis de capital para grandes bancos dos Estados Unidos. Em texto sobre os principais pontos da medida, ele esclarece que a intenção é que as mudanças comecem a vigorar em 1º de julho de 2025, mas este seria apenas o marco do início de um processo gradual de três anos para que os parâmetros definidos entrassem totalmente em vigor.

Mais cedo, houve reunião aberta com a presença de diretores, entre eles o presidente do Fed, Jerome Powell, para discutir as potenciais mudanças. A intenção é ter como alvo bancos com mais de U$ 100 bilhões em ativos ou “organizações bancárias com negociações significativas”. O texto esclarece que não mudariam as exigências de capital aplicáveis a organizações menores e menos complexas.

O documento aponta que a proposta almeja melhorar a resiliência do sistema bancário dos EUA, ao modificar exigências de capital para grandes organizações bancárias. A intenção também é aplicar regras de capital para grandes organizações bancárias a um grupo mais amplo de grandes organizações bancárias, acrescenta.

A proposta busca manter padrões “mais estritos para os bancos maiores, mais sistêmicos”, e também elevar a transparência das exigências de capital para os grandes bancos, com abordagens padronizadas. Há também a meta de garantir uma melhor consistência e medição de risco no setor.

Os diretores presentes na reunião se posicionaram sobre as possíveis mudanças, sem visão única sobre o tema, e agora haverá um período de consultas sobre o tema de 120 dias.