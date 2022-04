Fed pode decidir sobre balanço em maio e iniciar redução em junho, diz diretora

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lael Brainard afirmou nesta terça-feira que o Fed pode formalizar os planos para começar a reduzir seu balanço de US$ 9 trilhões na reunião de política monetária de 3 e 4 de maio e começar esse processo em junho.

Durante evento nesta terça do Wall Street Journal, ela reafirmou o objetivo do BC americano de conter a inflação elevada, mas demonstrou confiança de que o Fed pode moderar as pressões sobre os preços sem causar recessão.