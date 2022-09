Economia Fed não está avaliando mudanças nos planos para redução do balanço, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 21, que a instituição não avalia, neste momento, mudanças nos planos para a redução do balanço patrimonial, definidos na reunião de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

“Continuaremos a reduzir nosso balanço de modo significativo”, destacou Powell, durante coletiva de imprensa, após o BC dos Estados Unidos divulgar decisão de aumentar juros em 75 pontos-base.

Powell também comentou a repórteres que o BC americano está fortemente comprometido em retornar a inflação à meta de 2%. “Não há espaço para complacência na luta contra a inflação”, afirmou.