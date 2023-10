Fed: Há sinais de que juros altos estão exercendo alguma pressão sobre empréstimos

O Federal Reserve (Fed) avalia, em relatório de estabilidade financeira, que a volatilidade das taxas de juros nos mercados de Treasuries manteve-se elevada pelas normas históricas, refletindo, em parte, a incerteza sobre as perspectivas econômicas e a trajetória política monetária. O documento lembrou os níveis mais altos para os rendimentos em 15 anos. Neste cenário, o Fed aponta que a liquidez nos mercados de Treasuries permaneceu desafiada.

Além disso, os balanços de muitas empresas não financeiras e famílias permaneceram sólidos, com vulnerabilidades em níveis moderados. Dito isto, há sinais crescentes de que taxas de juro mais elevadas estão a começando a pressionar alguns empréstimos, avalia o Fed. A capacidade das empresas para cumprir o serviço da sua dívida permaneceu sólida, apesar da diminuição dos rácios de cobertura de juros, afirma o documento.

Desde o relatório de maio de 2023, as valuations nos mercados acionários aumentaram modestamente, face a um nível já elevado, mesmo quando os rendimentos dos Treasuries aumentaram substancialmente.

Já na pesquisa de riscos à estabilidade financeira, os contactos centraram-se particularmente no risco de pressões inflacionárias persistentes que conduzam a uma orientação de política monetária mais restritiva. Com isso, há o potencial para grandes perdas no setor imobiliário e residencial, além de o ressurgimento da tensão no setor bancário e os riscos associados às tensões de liquidez e à volatilidade do mercado.

Os entrevistados também estavam cada vez mais atentos aos riscos decorrentes da fraqueza da economia na China e elevados níveis de dívida pública nos EUA e outras economias avançadas. O aumento das tensões geopolíticas continua representando riscos importantes para a atividade econômica mundial, apontaram ainda.