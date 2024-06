Fed: Goolsbee reconhece que eventual inflação persistente dificultaria relaxamento monetário

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, reconheceu nesta sexta-feira, 14, que, se a inflação se mostrar persistente, a autoridade monetária terá dificuldades para justificar um relaxamento da política monetária. Os comentários foram feitos durante evento com banqueiros no Estado americano do Iowa.

Goolsbee, que não vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado (Fomc), reiterou que os dados de maio representaram “boa notícia”, mas disse ponderou que o Fed precisa ver mais meses com números nessa direção para ter confiança por corte de juros.

O dirigente acrescentou que não dá atenção exagerada, nem tira muitos sinais, de apenas um mês bom com ganhos de emprego fortes, em referência ao payroll de maio divulgado na semana passada.