Economia Fed fará o que for necessário para retomar equilibrio da economia, diz dirigente

Presidente da distrital de Minneapolis do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Neel Kashkari disse que a autoridade monetária dos EUA vai “fazer tudo o que for necessário” para retomar o equilíbrio da economia do país, que passa por um choque inflacionário movido pela alta demanda interna.

Parte do aumento dos preços deve reduzir por conta própria, ressaltou o banqueiro central. Entretanto, a taxa anual de inflação não deve voltar à meta de 2%, mas estará à caminho de atingir o objetivo com as mudanças na política monetária, disse.

Kashkari afirmou que o Fed vai monitorar os indicadores nos próximos seis meses para garantir que a inflação estará na trajetória “correta”.

Segundo o dirigente, que não tem direito a voto nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) este ano, o Fed tem capacidade de apertar as condições financeiras ao subir a taxa de juros, o que pressionaria a demanda. Os problemas na cadeia de suprimentos, porém, não podem ser resolvidos pela política monetária, explicou.

Kashkari avalia que ainda “levará algum tempo” até que a cadeia de suprimentos volte a operar normalmente e toda a força produtiva nos EUA retorne ao mercado de trabalho.