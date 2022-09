Fed está determinado em usar suas ferramentas, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira, 23, que a instituição está determinada em usar suas ferramentas para lidar com o que ele definiu como o “novo normal da economia americana”.

“Continuamos a lidar com uma situação econômica excepcional, à medida que os formuladores de políticas estão comprometidos em usar todas as ferramentas para ver a economia superar esse período desafiador”, destacou Powell, durante discurso de abertura no Fed Listens.