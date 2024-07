Economia Fed diz que, para ajustar juros, avaliará com cuidado dados, perspectiva e riscos

Na decisão desta quarta-feira, 31, de manter as taxas inalteradas na faixa 5,25% a 5,50% ao ano, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), informou em comunicado de política monetária que qualquer ajuste nos juros dos Estados Unidos levará em consideração uma análise cuidadosa dos dados econômicos, da perspectiva econômica e do balanço de riscos.

O BC norte-americano ainda pontua que está preparado para ajustar a política monetária conforme apropriado caso surjam riscos que possam impedir o atingimento das suas metas.

A instituição ainda acrescentou que a perspectiva econômica está “incerta” e que está atenta aos riscos para ambos os lados.