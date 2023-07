Economia Febraban: Bancos terão horário alterado em dia de jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos brasileiros terão horário de funcionamento diferenciado nos dias em que a seleção brasileira disputar partidas pela Copa do Mundo de futebol feminino. O mundial, disputado na Austrália e na Nova Zelândia, terá partidas da seleção com início às 8h, horário de Brasília.

Neste caso, as agências vão abrir uma hora mais tarde, de acordo com a entidade. Nos dias em que jogos começarem mais cedo, o expediente não será alterado. A Febraban afirma que a flexibilização segue a política adotada durante a Copa do Mundo masculina.

Nos Estados que seguem o fuso horário de Brasília, o atendimento ao público será das 11h às 17h; em Estados com diferença de 1h em relação à capital federal, o atendimento será das 10h às 16h; naqueles em que a diferença é de 2h, o horário será das 9h às 15h; em Fernando de Noronha, das 12h às 18h.

“A decisão está de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências”, diz a entidade, em nota.

“O Banco do Brasil tem apoiado ações afirmativas pela diversidade”, diz em nota a presidente do BB, Tarciana Medeiros, primeira mulher a comandar a instituição em 214 anos de história. “Entendemos que esta é uma ação de equidade para que possamos acompanhar os jogos, assim como tradicionalmente já ocorre com a Copa do Mundo de futebol masculino.”

A Febraban orienta os clientes a utilizarem os canais eletrônicos caso precisem utilizar os serviços fora do horário de atendimento dos canais físicos. Para os funcionários que trabalham fora das agências, cada banco adotará política própria.