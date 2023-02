Fazenda informa que Haddad não concederá entrevista coletiva hoje

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não concederá coletiva nesta segunda-feira, 27, para esclarecer a política de reoneração de Pis/Cofins sobre gasolina e etanol. A informação foi dada pela assessoria do ministro.

Mais cedo, após assessoria do Ministério da Fazenda confirmar a reoneração completa do PIS/Cofins sobre gasolina e etanol, havia a previsão de que Haddad falasse com a imprensa sobre o assunto ainda hoje. Ele iria fazer uma coletiva após a reunião do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Galípolo foi para o Rio de Janeiro para discutir justamente a reestruturação tributária e os porcentuais de cobrança sobre gasolina e álcool.

O modelo em discussão para reoneração prevê uma cobrança de tributos maior sobre o combustível fóssil, como a gasolina, do que do biocombustível, como etanol, que é ambientalmente mais sustentável.