Fazenda concede aval a contrato do Ceará e Caixa no valor de R$ 90 mi

O Ministério da Fazenda autorizou a garantia da União ao Estado do Ceará em contrato de financiamento de R$ 90 milhões firmado com a Caixa. O despacho com o aval está publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Os contratos de garantia e contrapartida terão a interveniência da Caixa, Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil.

O recurso irá complementar contrapartida de financiamento de obras de mobilidade urbana do VLT Parangaba/Mucuripe.