Economia Fávaro diz que Plano Safra é exemplo do que significa slogan do governo: ‘União e Reconstrução’

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o Plano Safra 2023/24 lançado nesta terça-feira, 27, é um exemplo do significado do slogan do governo: “União e Reconstrução”. “Não interessa em quem votou, agora é hora de governar para todos”, disse, na cerimônia de lançamento do programa voltado ao agronegócio, setor próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro no processo eleitoral do ano passado.

O Plano Safra recorde é visto pelo governo como uma oportunidade de se aproximar do agronegócio, ainda resistente ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Fávaro, o agronegócio precisa intensificar sua produção, inclusive em passagens degradadas, que somam de 50 a 60 milhões de hectares.

Participam da cerimônia o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Marina Silva (Meio Ambiente) e Rui Costa (Casa Civil).