Faturamento líquido do setor cresce 18,9% em março ante fevereiro, diz Abimaq

O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos cresceu 18,9% em março na comparação com fevereiro, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Em valores o faturamento líquido total do setor foi de R$ 16,980 bilhões.

Na comparação com março do ano passado, o faturamento líquido total do setor teve expansão de 28,9%. No acumulado de 12 meses até março, o faturamento líquido do setor de máquinas e equipamentos subiu 11%.

Já o faturamento líquido interno, cresceu em março 21,7% sobre fevereiro e 45,1% na comparação de março deste ano com o mesmo mês de 2020. No acumulado de 12 meses, o faturamento líquido interno do setor cresceu 18,9%.

O consumo aparente da indústria de máquinas e equipamentos apresentou alta de 26% em março ante fevereiro. Cresceu 28,5% em relação ao terceiro mês de 2020 e avançou 7,4% no acumulado do ano até março.

Exportações

Segundo a Abimaq, as exportações da indústria de máquinas e equipamentos somaram US$ 650,39 milhões em março, mostrando um crescimento de 8,5% em relação a fevereiro.

Na comparação com o terceiro mês de 2020, as exportações recuaram 2,5%. No acumulado de 12 meses até março, as exportações do setor somaram US$ 6.963,00, valor 21,7% menor que no mesmo período encerrado em março do ano passado.

As importações, ao somarem US$ 1.895,93 em março, mostraram um crescimento de 29,4% em relação a fevereiro e cresceram 21,4% sobre março de 2020. Já no acumulado de 12 meses até março, quando somaram US$ 16.501,97, as importações do setor de máquinas e equipamentos recuaram 17,4%.

O saldo entre as exportações e as importações de máquinas e equipamentos em março cresceu 43,8% no confronto com fevereiro. Na comparação a março do ano passado, o saldo comercial do setor cresceu 39,2% e caiu 13,9% no acumulado de 12 meses até março.

Nível de emprego

O setor industrial de máquinas e equipamentos encerrou março com 339,999 mil trabalhadores, mostrando um crescimento de 2,4% em relação a fevereiro, informou a Abimaq, entidade que reúne as empresas do segmento.

Este número de empregados anotado em março pela Abimaq é 12,5% superior ao registrado em março do ano passado.

Na comparação de 12 meses encerrados em março, o quadro de trabalhadores do setor cresceu 3,1% sobre o mesmo período de 12 meses encerrados em março de 2020.