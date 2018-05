Faesp pede solução imediata para altos preços dos combustíveis

Em nota sobre a greve dos caminhoneiros, o presidente da Federação da Agricultura de São Paulo (Faesp), Fábio Meirelles, disse que a solução para os altos preços dos combustíveis “precisa ser imediata, pois com o comprometimento do escoamento da produção, o abastecimento da população pode ser afetado, em razão dos dias de paralisação”.

O dirigente disse, ainda, que a Faesp mostra “preocupação” com as perdas no setor agropecuário em decorrência dos protestos.

Meirelles diz que este setor é “sempre prejudicado” com a adoção de políticas que dificultam o trabalho do homem do campo. Alerta, ainda, que o governo federal precisa “estar ciente” de que a falta de providências para redução dos preços do diesel afeta toda a cadeia produtiva.

“A situação se agrava, pois com os portos, estradas interditadas, certamente a balança comercial brasileira será prejudicada, já que os setores de produção poderão ter dificuldades na exportação pela burocracia, inclusive de tempo e hora (afetados). É uma verdadeira bola de neve, pois aumentam os custos da produção, devido a fretes, junto ao setor industrial, varejo, causando por consequência, a necessidade de aumento dos preços dos produtos aos consumidores”, finalizou Meirelles.