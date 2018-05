Fábricas da Fiat voltam a produzir nesta quinta-feira

As duas fábricas da Fiat no Brasil voltam a produzir nesta quinta-feira,31, após os caminhoneiros começarem a desmobilizar a greve e liberar parte das estradas. As unidades de Betim (MG) e Goiana (PE) interromperam a produção na quinta-feira da semana passada, devido à falta de peças para montagem dos carros.

Segundo nota da assessoria de imprensa da montadora, as fábricas retomam a produção já no primeiro turno desta quinta-feira “devido à recuperação parcial do fluxo logístico de autopeças e componentes”.

Quando a greve impediu a operação das fábricas, a empresa informou que o ritmo de trabalho vinha sendo de 2,1 mil veículos produzidos por dia, dos quais 1,6 mil em Betim e 500 em Goiana.

Outras empresas consultadas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, como GM, Ford e Nissan, informaram que ainda estão paradas e não deram uma perspectiva de retorno das atividades.