Exportações e superávit de maio atingem recorde histórico, diz MDIC

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, disse que as exportações em maio, que somaram US$ 33,1 bilhões, foram recorde absoluto para qualquer mês desde o início da série histórica. O superávit de R$ 11,4 bilhões também é recorde histórico para qualquer mês da série.

Brandão explicou que o recorde das exportações foi puxado pelo volume. “Já adianto que tivemos embarques recordes de soja, minério de ferro e crescimento de volume

de vários outros produtos”, disse.

Em contrapartida, os preços caíram. “Os preços, como tem ocorrido nos meses de 2023, colaboram negativamente para os resultados da balança, que caíram 13,7%”, disse.

Em relação às importações, a queda registrada em maio – de 12,1% em relação ao mesmo mês de 2022 – ocorreu exclusivamente por causa do preço, já que o volume se manteve no mesmo patamar.

Acumulado do ano

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do MDIC disse ainda que o resultado das exportações nos cinco primeiros meses do ano, que somou US$ 136,4 bilhões, foi recorde. “É um valor inédito para a série, desde 1989”, disse.

O superávit do período, de US$ 35,3 bilhões, também é recorde para o acumulado entre janeiro a maio.

Brandão destacou que todos os setores elevaram as exportações, com destaque para o agronegócio.

Apesar da variação negativa das importações para o período, de 4,6% na comparação entre 2023 e 2022, a corrente de comércio permaneceu estável por causa das exportações.