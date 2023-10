Exportações de petróleo da Arábia Saudita recuam pelo 5º mês, em mínima de 28 meses, diz Jodi

As exportações de petróleo da Arábia Saudita em agosto atingiram seu nível mais baixo em 28 meses, ao cair pelo quinto mês consecutivo, segundo atualização da Iniciativa Conjunta de Dados das Organizações (Jodi, pela sigla em inglês), divulgada nesta segunda-feira, 16. O volume caiu para 5,58 milhões de barris por dia (bpd), uma queda de 7,1% em relação aos 6,01 milhões de bpd em julho e o nível mais baixo desde abril de 2021.

Já a produção bruta global de petróleo caiu 350 mil bpd, para um mínimo de 22 meses e foi impulsionado por quedas na Arábia Saudita, nos Estados Unidos e na Noruega. No caso saudita, o volume foi reduzido em 95 mil bpd, de acordo com o relatório.

A demanda por petróleo se recuperou globalmente em agosto para um valor recorde sazonal. O aumento mensal foi impulsionado por China, Indonésia, EUA e Arábia Saudita, segundo a Jodi. As importações de petróleo bruto da China recuperaram 2,15 milhões de bpd em agosto, enquanto a demanda aumentou 1,62 milhões bpd. A demanda global por derivados, incluindo gasolina e diesel alcançou um ápice sazonal de cinco anos em agosto, o que também ocorreu com o gás natural liquefeito, de acordo com a publicação.

A demanda por gás no Reino Unido e na União Europeia permaneceu perto do nível mais baixo sazonal de 5 anos em agosto, ajudando os estoques encerrarem o mês em torno de 93% cheios, segundo o Jodi.