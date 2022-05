Exportações da China crescem 3,9% em abril na comparação anual

O crescimento das exportações da China desacelerou novamente em abril, desta vez atingindo o nível mais baixo em quase dois anos. As exportações avançaram 3,9% no mês, na comparação interanual, informou a Administração Geral das Alfândegas do país nesta segunda-feira (9). O resultado veio em linha com a expectativa dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Em março, o crescimento foi de 14,7%.

As importações chinesas, por sua vez, ficaram estáveis (0,0%) em abril, em relação ao mesmo período de 2021. A previsão dos analistas era de recuo de 3,0% no mês. Em março, o critério registrou queda de 0,1%. O superávit comercial da China totalizou US$ 51,1 bilhões em abril, acima dos US$ 50,3 bilhões projetados pelo mercado e dos US$ 47,38 bilhões computados em março. Fonte: Dow Jones Newswires.