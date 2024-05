Exportação total de carne bovina atingiu recorde de 236.842 t em abril, mostra Abiec

O Brasil exportou 236.842 toneladas de carne bovina em abril passado, o que corresponde ao maior volume já registrado nas exportações mensais do País. O faturamento foi de US$ 1,043 bilhão, cifra que também coloca o mês entre os melhores em resultados. Os dados são divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), compilados e divulgados na quinta-feira, 9, pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

A China, com embarques de 101.031 toneladas, continua como principal mercado no mês passado. Em faturamento, os números atingiram em abril US$ 454 milhões. O segundo maior comprador da carne bovina brasileira foram os Emirados Árabes, com 23.719 toneladas em abril.

Em faturamento, as exportações somaram US$ 109,7 milhões no último mês. Já Hong Kong foi o terceiro maior parceiro do Brasil, importando 11.327 toneladas, com 38,9% de crescimento frente a março/2024, sendo a maior parte dos produtos, os miúdos bovinos.

Acumulado de 2024

No acumulado do ano, o volume total embarcado pelo Brasil foi de 835.328 toneladas, um aumento de 37,2%, frente ao mesmo período de 2023.

Em faturamento, houve um crescimento de 29,5%, saindo de US$ 2,8 bilhões, nos primeiros quatro meses de 2023, para US$ 3,68 bilhões, neste ano.

No primeiro quadrimestre de 2024, as exportações de carne in natura responderam por 88% do total exportado, seguido pelos miúdos, com 7,09%, e carne industrializada, com 3,7% do total em volume.

O presidente executivo da Abiec, Antônio Jorge Camardelli, disse no comunicado que a diversificação de mercados e produtos exportados continua como um movimento do setor. “A China permanece comprando um volume médio de 95 mil toneladas por mês, confirmando ser um grande parceiro do Brasil, mas outros mercados tiveram também destaque no aumento do volume médio embarcado este ano”, relatou.

Na média de 2024, os Emirados Árabes compraram mais que o triplo do volume de 2023, totalizando entre janeiro e abril 64.787 toneladas, com faturamento de US$ 298,2 milhões. Nos primeiros quatro meses de 2024, os embarques para Argélia somaram 20.287 toneladas. Em faturamento a soma chega a US$ 92,7 milhões.

Para as Filipinas os embarques chegaram a 19.411 toneladas este quadrimestre, com faturamento de US$ 68,03 milhões. Com as recentes novas habilitações, volumes crescentes nos embarques são esperados para os próximos meses.

O México foi outro grande destaque, segundo Camardelli. “O país está entre os que mais recentemente aprovaram o comércio de carne bovina com o Brasil e em quatro meses os embarques já somam 12.428 toneladas este ano”, destacou.

Para mercados como Chile, Rússia, Israel, Líbia, Jordânia, Líbano, entre outros, as exportações também cresceram este ano. Chile comprou 10,6% mais carne, Rússia 33,2% mais, Israel aumentou 13,2%, Líbia 37%, Jordânia 102% e Líbano 147% de aumento.

Apesar dos registros diretos dos dados não apontarem exportações para o Irã, o aumento das exportações para os Emirados Árabes (+253,7% este ano) e as exportações para a Turquia, de 13.514 toneladas (aumento de 865% mesmo sem acordo sanitário com o Brasil), demonstram o crescimento do mercado iraniano.

Dadas as dificuldades operacionais para exportações diretas para o Irã, Emirados e Turquia continuam como rota de exportação.

