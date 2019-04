Exportação em unidades cai 42,2% em março ante março de 2018, diz Anfavea

A exportação de veículos, em unidades, teve queda de 42,2% em março ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 4, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 39 mil unidades vendidas ao exterior no terceiro mês do ano. O resultado também aponta retração em relação a fevereiro, de 3,7%. No acumulado do ano, os embarques somam 104,5 mil unidades, recuo de 42% sobre o resultado de igual intervalo de 2018.

Em valores, as exportações totalizaram US$ 850,7 milhões em março, baixa de 43,6% na comparação com igual mês do ano passado e de 2,9% ante fevereiro.

De janeiro a março, as empresas faturaram US$ 2,439 bilhões com as vendas ao exterior, queda de 38,9% em relação a igual período do ano passado.