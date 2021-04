Explicações sobre o Orçamento não foram boas o suficiente, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 6, que as polêmicas sobre o Orçamento de 2021 – com o corte de despesas obrigatórias para acomodação de mais emendas parlamentares – causaram ruídos no mercado. Para ele, a solução para o Orçamento precisa ser melhor comunicada pelo governo e o Congresso.

“A explicação sobre o Orçamento não foi boa o suficiente. As pessoas esperavam uma explicação mais clara e mais simples, que o ministro Paulo Guedes já começou a fazer. As incertezas em relação ao Orçamento aumentaram o prêmio de risco e precisamos remover isso, o que acredito que seja algo fácil de fazer”, afirmou o presidente do BC, durante participação em evento virtual promovido pelo Itaú.

Ainda assim, Campos Neto destacou o trabalho do Congresso brasileiro durante a pandemia e citou que várias medidas estruturais feitas pelo governo passaram pelo parlamento durante a crise.