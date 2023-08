Expedição de caixas e papelão ondulado cai 2,4% em junho, diz Empapel

As expedições de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado somaram 332,733 mil toneladas em junho, o que corresponde a uma queda de 2,4% na comparação anual. O resultado representa o menor volume de expedição desde junho de 2020, período de lockdown da covid-19, segundo o resultado consolidado da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel).

O volume de expedição por dia útil foi de 13,309 mil toneladas em junho, uma queda de 1,7% na comparação interanual, com junho de 2023 registrando 22 dias úteis, o mesmo ante 2022.

De acordo com a Empapel, o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) também caiu 1,7% em junho na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 148,2 pontos.

Nos dados livres de influência sazonal, o resultado de junho registra estabilidade, com uma ligeira queda de 0,1% do IBPO, para 149,7 pontos. Na mesma métrica, o volume expedido de papelão ondulado em junho foi de 335.543 toneladas. A expedição por dia útil foi de 13,422 mil toneladas, uma alta de 3,9% em relação ao mês imediatamente anterior.

Em termos semestrais, o volume de expedição para o primeiro semestre foi de 1,935 milhão de toneladas, 1,1% superior ao mesmo semestre do ano anterior. No segundo trimestre, a expedição apresentou 987 mil toneladas, uma leve alta de 0,4% se comparado ao mesmo intervalo de 2022.