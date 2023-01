Expectativas de inflação no curto prazo recuam nos EUA, diz Fed

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York afirma que as expectativas de inflação nos Estados Unidos continuam a cair no curto prazo, segundo pesquisa da instituição para o mês de dezembro de 2022. No médio prazo houve estabilidade ante o mês anterior, enquanto a de longo prazo teve leve alta.

Já as expectativas de gastos dos consumidores sofreu queda forte em dezembro, enquanto as expectativas de crescimento da renda atingiram nova máxima da série histórica. As expectativas para preços de residência subiram um pouco, aponta ainda.

No caso da inflação, a mediana das expectativas para ela dentro de um ano passaram de 5,2% em novembro a 5,0% em dezembro, na mínima desde julho de 2021 nesse levantamento.

Para três anos ela seguiu em 3,0%, enquanto para 5 anos ela subiu de 2,3% a 2,4%. A mediana da incerteza sobre a inflação seguiu no mesmo nível no curto prazo e recuou no horizonte de médio prazo, apontou o Fed de Nova York.

As conclusões foram da pesquisa realizada mensalmente, com representatividade nacional e ouvindo aproximadamente 1.300 chefes de família. As mesmas pessoas respondem à pesquisa por até 12 meses, o que permite registrar mudanças na expectativa e no comportamento dos mesmos indivíduos com o tempo, explica o Fed.