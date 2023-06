Expectativas de inflação de consumidores caem em abril, após alta em março, diz pesquisa do BCE

As expectativas de inflação dos consumidores para o futuro caíram na zona do euro em abril, após terem subido em março, de acordo com pesquisa do Banco Central Europeu (BCE) publicada nesta terça-feira. O levantamento mostra que os entrevistados, em abril, esperavam preços 4,1% maiores dentro de 1 ano, na mediana, ante a previsão de aumento de 5,0% em março.

A expectativa para 3 anos em abril era de preços 2,5% maiores, contra a projeção anterior de 2,9%.

A pesquisa também revelou uma queda na percepção de inflação dos 12 meses anteriores, da mediana de 9,9% em março para 8,9% em abril.