Expectativa é de propostas em cada bloco de aeroportos em março, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou nesta segunda-feira, 18, durante coletiva de imprensa, que a expectativa do governo é de que cada um dos blocos do leilão de concessões de aeroportos, a ser realizado em 15 de março, receba propostas. “Tudo leva a crer que o leilão de aeroportos será bem sucedido”, disse.

Freitas afirmou que nas novas rodadas de concessão de aeroportos, que começam em março, será testado pela primeira vez o sistema de blocos. O primeiro bloco contará com seis aeroportos; o segundo, com dois; e o terceiro, com quatro.

“Teremos sempre daqui para frente a lógica de blocos em concessões de aeroportos”, disse Freitas, acrescentando que, após esta primeira rodada, devem ser concedidos mais 20 aeroportos no fim de 2020. Depois, outros 24 aeroportos irão a leilão no fim de 2021 ou no início de 2022.

O ministro participou de evento de assinaturas de contrato de arrendamento do terminal de granéis líquidos no Porto de Santarém (STM05) e de contrato de adesão do Terminal UTE GNA I do Porto do Açu, para movimentação de GNL (Gás Natural Liquefeito).